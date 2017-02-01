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В Саратове состоятся городские детские краеведческие игры «Наследники»

Новости
В Саратове состоятся городские детские краеведческие игры «Наследники»

Мероприятие пройдет 10 февраля на базе начальной общеобразовательной школы № 238 Ленинского района.

По информации городского комитета по образованию, мероприятие организовано для учащихся 3-4-х классов в форме интеллектуальной игры с использованием краеведческих заданий по различной тематике.

В каждом туре участники отвечают на вопросы или выполняют творческие задания. Команда в течение определенного времени готовит ответ, затем капитан передает его в жюри. Команда должна отвечать на все вопросы, за отсутствие ответа команда получает штрафной балл.

Тематические задания будут предложены по разделам. В их числе исторический (памятные места Саратова, связанные с основными событиями 20 века), экологический (малые реки области, основные животные, первоцветы, внесенные в Красную книгу и так далее), героический: (Герои Советского Союза, чьими именами названы улицы Саратова, герои космоса, связанные с Саратовом), раздел "Культура Саратова" (театры, музеи), "Саратов топографический" (названия парков, скверов, площадей, на территории которых расположены памятники или скульптурные группы).

Фото http://www.rsar.ru