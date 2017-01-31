Илья Авербух провел мастер-класс для саратовцев

просмотров: 36

Для посетителей было организовано две зоны: развлекательная и профессиональная. В «Зоне красоты» визажисты рассказывали о последних модных трендах, здесь же проводилось обучение основным методикам по уходу за кожей лица в зимний период. Диетологи информировали о здоровом питании и методиках защиты иммунитета.Главным действующим лицом профессиональной зоны и гостем фестиваля стал олимпийский призер, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух. В течение дня на открытом катке, расположенном непосредственно на Театральной площади, он провел несколько мастер-классов для горожан – сторонников здорового образа жизни и любителей зимних видов спорта. Несмотря на мороз, на встречу со знаменитым спортсменом пришли сотни саратовцев.- Я очень люблю ваш город, - приводит слова фигуриста пресс-служба мэрии. - Сейчас в стране непростая экономическая ситуация, но физическому воспитанию детей и подростков, популяризации здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом уделяется самое пристальное внимание. Хочется верить, что в Саратове появится еще один дворец ледовых видов спорта – новый, современный. Давайте построим в Саратове дворец - спортивный город этого достоин!.Фото http://club443.ru