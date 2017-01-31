За выходные в Саратове остановлено 16 нетрезвых водителей

просмотров: 40

Как сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД, в проведении профилактического рейда «Нетрезвый водитель» ежедневно задействовано свыше 50 человек личного состава полка ДПС. В результате операции 16 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, были привлечены к административной ответственности. Пятеро из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Два человека в момент задержания были лишены права управления транспортным средством, в отношении них возбуждены уголовные дела. Теперь им грозит лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Граждан просят сообщать о фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения в службу 102.Фото http://news.vmarkse.ru