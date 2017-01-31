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Балашовец получил срок за избиение полицейского

Новости
Балашовец получил срок за избиение полицейского


25-летний Андрей Рябихин признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

По информации СУ СКР по Саратовской области, ночью 22 сентября прошлого года в правоохранительные поступило сообщение о том, что в торговом павильоне, расположенном на улице Советской города Балашова, между группой местных жителей произошла драка. Прибывшие на место сотрудники отдела вневедомственной охраны предприняли меры для прекращения конфликта и установления общественного порядка. Находившийся там Рябихин нанес одному из сотрудников полиции удар головой в нос и кулаком в голову, причинив тем самым закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

Сообщается, что в ходе следствия нападавший полностью отрицал вину, выдвигал различные версии о своей непричастности, которые были опровергнуты собранными в рамках предварительного расследования доказательствами.

Приговором суда Рябихину назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Этот срок он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Фото http://progorodsamara.ru