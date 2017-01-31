157 сирот получили новые квартиры
Начиная с 2012 года в Саратовской области жильем обеспечено 2930 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В министерстве строительства и ЖКХ области состоялась очередная жеребьевка по распределению жилых помещений. Обладателями квартир в двух новых многоквартирных домах в поселке Солнечный стали 157 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как сообщили в министерстве, в 2017 году в региональном бюджете на обеспечение жильем данной категории граждан предусмотрено свыше 400 млн рублей. За счет всех источников финансирования до конца года планируется обеспечить жильем около 700 сирот.
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