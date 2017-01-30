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В ТЮЗе Ю.П.Киселева состоится творческий вечер Риммы Беляковой "Пришла и говорю..."

Новости / Культура
В ТЮЗе Ю.П.Киселева состоится творческий вечер Риммы Беляковой "Пришла и говорю..."

Творческий вечер народной артистки России Риммы Ивановны Беляковой «Пришла и говорю…», приуроченный к юбилею актрисы, пройдет 20 февраля 2017 года в 18-00 на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва. Режиссер и ведущий вечера – Олег Загумённов.

Римма Ивановна Белякова — профессор, заведующая кафедрой мастерства актера Театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, хранитель традиций саратовской театральной школы. За её плечами почти полвека преподавания, десятки выпущенных актерских курсов и дипломных спектаклей, сотни учеников, представляющих сегодня нашу актёрскую школу по всей России. Среди выпускников мастерской Риммы Ивановны Беляковой заслуженные артисты России Эльвира Данилина, Виктор Мамонов, Сергей Казаков и многие другие.

Не поддаются подсчету сыгранные Риммой Ивановной Белякова роли, многие из которых принесли награды и дипломы всероссийских и областных театральных фестивалей. Уникальными театральными событиями стали её спектакли «Осенняя соната» по сценарию И. Бергмана и моноспектакль по письмам А.П. Чехова и О.Л. Книппер «Соло для струны без оркестра. Исповедь актрисы».

Римма Ивановна Белякова — председатель саратовского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. За свою творческую, педагогическую и общественную работу она отмечена огромным количеством самых различных престижных театральных и государственных наград. В 2015 году Римма Ивановна Белякова стала лауреатом Премии им. М.И. Царёва «За успешное воспитание актёрской смены». В прошлом году была удостоена звания лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

В программе творческого вечера — театрализованные признания в любви от коллег, сердечные поздравления от учеников и приветы от почитателей её таланта со всей России. У зрителей будет возможность увидеть уникальные видеоматериалы об актрисе, со сцены также прозвучат стихи Риммы Ивановны об искусстве, творчестве, профессии. Билеты в продаже в кассе Саратовского ТЮЗа и онлайн на сайте театра.