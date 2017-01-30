За безопасностью продуктов на ярмарках «выходного дня» следили ветврачи
28 января на сельхозярмарках в областном центре специалистами ветеринарно-санитарной экспертизы Саратовской городской ветслужбы проведено 1007 исследований мяса и мясной продукции, 166 – речной и морской рыбы.
Проверено 63 партии куриного яйца. Выполнено 110 экспертиз овощей и фруктов, 60 – молочной продукции и 43 - меда.
В реализацию допущены продукты, признанные по результатам ветеринарно-санитарного контроля доброкачественными и безопасными.