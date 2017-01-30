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За безопасностью продуктов на ярмарках «выходного дня» следили ветврачи
16:00 | 30 января
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За безопасностью продуктов на ярмарках «выходного дня» следили ветврачи

Новости
За безопасностью продуктов на ярмарках «выходного дня» следили ветврачи

28 января на сельхозярмарках в областном центре специалистами ветеринарно-санитарной экспертизы Саратовской городской ветслужбы проведено 1007 исследований мяса и мясной продукции, 166 – речной и морской рыбы.

Проверено 63 партии куриного яйца. Выполнено 110 экспертиз овощей и фруктов, 60 – молочной продукции и 43 - меда.

В реализацию допущены продукты, признанные по результатам ветеринарно-санитарного контроля доброкачественными и безопасными.