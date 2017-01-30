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Следователи устанавливают обстоятельства смерти на пожаре жителя Энгельса

Новости
Следователи устанавливают обстоятельства смерти на пожаре жителя Энгельса

"Следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела 49-летнего местного жителя после тушения пожара в доме по месту его проживания.

29 января 2017 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении на улице Московской города Энгельса. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело проживающего в нем 49-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший проживал вместе с сыном, которому во время пожара удалось покинуть дом.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания, а также всех обстоятельств произошедшего. Следователями территориального подразделения СК назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.