Следователи устанавливают обстоятельства смерти на пожаре жителя Энгельса

просмотров: 47

"Следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела 49-летнего местного жителя после тушения пожара в доме по месту его проживания.29 января 2017 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении на улице Московской города Энгельса. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело проживающего в нем 49-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший проживал вместе с сыном, которому во время пожара удалось покинуть дом.В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания, а также всех обстоятельств произошедшего. Следователями территориального подразделения СК назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.