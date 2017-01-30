Более 12 тысяч гектаров орошаемых земель саратовского Заволжья будут введены в эксплуатацию в 2017 году
В районах засушливого саратовского Заволжья в 2017 году будет введено более 12 тысяч гектаров орошаемых земель в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».
Для участия в программе развития мелиорации в минсельхоз России направлено более 50 проектов на общую площадь более 35 тыс. га, в том числе на новое строительство - 29 проектов, на реконструкцию - 2 проекта, на техническое перевооружение - 20 проектов.
Проекты Саратовской области были представлены на заседании постоянного действующего Совета по развитию мелиоративного комплекса Российской Федерации, который прошел в минсельхозе России под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.
От Саратовской области в заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства Александр Соловьев, министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева, руководитель Управления «Саратовмелиоводхоз» Юрий Заигралов, генеральный директорхХолдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров, руководитель ООО «Наше дело» Сергей Ботов.
Представляя программу развития мелиоративного комплекса на территории Саратовской области, министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева поблагодарила минсельхоз России за значительную поддержку мелиоративного комплекса региона. Впервые на реализацию мероприятий будет выделено более 700 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.