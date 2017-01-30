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Внеочередные каникулы для саратовских школьников продлены

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Внеочередные каникулы для саратовских школьников продлены

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» продлил внеочередные каникулы с 31 января по 6 февраля 2017 года включительно для обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Саратова.

Данное решение принято на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Саратову.

"Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано обеспечить размещение на сайтах школ заданий для обучающихся, а также взять на контроль проведение тщательной дезинфекции помещений в учреждениях", - подчеркивают в официальном заявлении специалисты комитета.