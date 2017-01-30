Внеочередные каникулы для саратовских школьников продлены
Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» продлил внеочередные каникулы с 31 января по 6 февраля 2017 года включительно для обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Саратова.
Данное решение принято на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Саратову.
"Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано обеспечить размещение на сайтах школ заданий для обучающихся, а также взять на контроль проведение тщательной дезинфекции помещений в учреждениях", - подчеркивают в официальном заявлении специалисты комитета.