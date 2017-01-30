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Открылась экспозиция, посвященная юбилею губернского театра хоровой музыки

Новости / Культура
Открылась экспозиция, посвященная юбилею губернского театра хоровой музыки


Презентация выставки «И в голосе звучит душа…» состоялась в музейном историко-этнографическом комплексе «Соколовая гора».

Саратовский губернский театр хоровой музыки» был создан в 1991 году по инициативе заслуженного деятеля искусств РФ Людмилы Лицовой, которая является его художественным руководителем и главным дирижером.

По информации министерства культуры области, в основе выставки – фотографии и наградные дипломы, грамоты, концертные костюмы участников коллектива. Материалы, представленные на выставке, отражают творческую деятельность театра хоровой музыки на разных этапах, начиная с 1990-х гг. и заканчивая современным периодом.

Фото http://www.saroblnews.ru