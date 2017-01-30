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В День зимних видов спорта в Саратове пройдет около 100 мероприятий

Новости / Спорт
В День зимних видов спорта в Саратове пройдет около 100 мероприятий


Подготовку к масштабному спортивному празднику, который пройдет в нашем городе 4 февраля, обсудили в ходе заседания общественного совета по физической культуре и спорту при администрации Саратова.

Как рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Максим Даниленко, День зимних видов спорта проводится на территории города впервые. В программе запланирована почти сотня мероприятий, среди которых соревнования по конькобежному спорту в рамках проведения Всероссийских соревнований «Лед надежды нашей» на стадионе «Спартак», открытые соревнования по ездовому спорту «Одной тропой. Зимний спринт 2017» на территории Кумысной поляны, занятия по скандинавской ходьбе на Набережной Космонавтов, финальные игры по хоккею с шайбой «Золотая шайба» и показательные выступления воспитанников областной школы «Надежда Губернии» по фигурному катанию на Театральной площади.

Главным культурно-спортивным мероприятием в этот день станет «Саратовская лыжня – 2017», в рамках которой пройдут соревнования по лыжным гонкам одновременно на трех площадках: стадионе «Зимний», УТОЦ «Березка» и МУДО ДООЦ «Дубки».

Кроме того, на ледовых площадках и хоккейных коробках во всех районах Саратова запланировано проведение хоккейных турниров, физкультурных мероприятий, а также соревнований по лыжным гонкам и конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото http://saratovmer.ru