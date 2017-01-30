На 25м Международном органном фестивале состоится праздничный концерт «ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНЩИН»
6 марта 2017 на 25-м Международном органном фестивале состоится праздничный концерт «ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНЩИН» профессора класса органа и импровизации консерватории имени Дж.Россини в Пезаро, кафедрального органиста собора Сан-Джустино, директора Международного фестиваля "Органы Абруццо" ВАЛЬТЕРА Д'АРКАНДЖЕЛО и самого популярного саратовского концертного певца, лауреата многих престижных премий в области вокального, музыкального и театрального искусства, Заслуженного артиста Республики Коми, лауреата премии Правительства Коми МИХАИЛА ЖУРКОВА (лирический баритон).
Сольно и в дуэте они исполнят популярные неаполитанские песни, аранжировки из популярных итальянских опер и оригинальные сочинения И.С.БАХА, К.ЛОРЭ, Н.ВАЛЕНТЕ, Л.ЛЕФЕБУРЭ, Г.ПЕЛАЦЦО, Р.ФАЛЬВО, Л.ВЬЕРНА, Х.ЛЕМАРЭ, К.ТЕОДОРО, Дж.ВЕРДИ, В.де МЕЛЬО, А.БИКСИО, Дж.РОССИНИ, Л.БЕЛЬМАНА, К.ЛАНЖИ.
Вальтер д'Арканджело блестяще окончил Миланскую консерваторию по классам органа, композиции и клавесина, обучался у лучших мировых органистов. Яркий органист-виртуоз, он отмечен званием лауреата ряда европейских международных конкурсов. Руководит Ассоциацией органистов "Адриано Fedri", исполняет более 150 сольных концертов в год в Европе, США и Австралии. Прекрасный аккомпаниатор. Записал 20 CD с лучшими европейскими оперными певцами.