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Работники швейного предприятия «Пролетарий» надеются на помощь Путина

Новости / Общество
Серпуховскому текстильно-швейному объединению«Пролетарий» грозит закрытие из-за финансовых притязаний энергетиков. На улице могут оказаться полторы тысячи работников – треть жителей поселка, для которого фабрика является градообразующим предприятием.

Работники швейного предприятия «Пролетарий» надеются на помощь Путина

В декабре прошлого года суд удовлетворил иск «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) к «Пролетарию» на сумму 222 млн рублей. Сегодня счета фабрики арестованы, сотрудникам не выплачивается зарплата, в феврале ожидается отключение предприятия от электросети. Сотрудники швейного объединения обратились к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с петицией, в которой просят не допустить уничтожения предприятия с вековой историей.
В петиции говорится, что «Мосэнергосбыт» в июне 2014 года расторг договор с предприятием и прекратил поставку электричества. Производство было остановлено, а работники «Пролетария» отправились в вынужденные отпуска, затянувшиеся на целый год. В течение этого срока шло согласование и подписание нового договора.
В июле 2015 года, через пару месяцев после того как фабрика возобновила работу, МОЭСК выставил «Пролетарию» счет за электроэнергию на 222 млн рублей на основании бездоговорного потребления в период с 1 июня 2014 по 21 мая 2015 года. Сумма была рассчитана с учетом сечения питающего кабеля, то есть исходя из максимально возможного электропотребления. В петиции сказано, что требуемая сумма эквивалента «27 годам затрат на электричество в лучшие годы предприятия». Тем не менее, пресс-служба МОЭСК утверждает, что ее требования законны и не противоречат действующему законодательству.
В ближайшее время одно из старейших предприятий Подмосковья может быть признано банкротом, а полутора тысячам работников фабрики остается надеяться только на помощь со стороны высшего руководства страны.


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