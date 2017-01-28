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Саратовцев приглашают на экскурсию по проспекту Кирова

Новости
Саратовцев приглашают на экскурсию по проспекту Кирова


В субботу, 28 января, все желающие смогут принять участие в пешеходной экскурсии «#язнаюсаратов».

По информации пресс-службы городской администрации, группа собирается у входа в кинотеатр «Победа» в 10.45, затем под руководством экскурсовода Павла Баркетова, создателя и администратора сообщества в социальной сети «Пешка», проследует по центру города по заданному маршруту. Продолжительность экскурсии - 1,5 часа. Финальной точкой экскурсии станет открытая площадка у памятника Н.Г.Чернышевскому.

Особое внимание будет уделено одной из главных пешеходных зон города – проспекту Кирова. В ходе прогулки будут продемонстрированы примеры архитектуры разных стилей и направлений: классицизма, неоготики, модерна, эклектики, конструктивизма и сталинского ампира. Участники экскурсии познакомятся с историей зданий, ставших архитектурными символами Саратова и уникальными проектами 19-20 вв.

Организаторы обещают, что проект, направленный на изучение истории, культуры родного края, повышение туристической привлекательности города, будет продолжен. Очередной экскурсионный маршрут запланирован на февраль этого года.