Расширять в России собственную сеть магазинов планирует компания TOY. RU
Компания TOY. RU, одна из крупнейших торговых сетей по продаже детских игрушек, намерена расширять количество своих магазинов в стране. На сегодняшний день в России открыто 115 торговых точек, и их число значительно увеличится в текущем году, достигнув 200.
В TOY. RU представлено огромное количество разнообразных игрушек и игр для школьников и самых маленьких детей. На полках магазинов разместились многочисленные конструкторы, головоломки, настольные и развивающие игры, товары для творчества, мягкие игрушки и популярные куклы, игрушечное оружие и многое другое. Все это изготовлено самыми известными в мире производителями. TOY. RU реализует товары брендов LEGO, HASBRO, SPIN MASTER, Zapf Creation, Meccano, Disney, Little Tikes, Peg Perego, TOMY, TAF TOYS.
Несмотря на завершившиеся новогодние праздники, компания TOY. RU продолжает привлекать к себе внимание столичных жителей и гостей Москвы, разместив поздравления на красочных рекламных конструкциях и приглашая посетить свои магазины.