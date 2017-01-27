27 ЯНВАРЯ 2017 18:11 ПЯТНИЦА
Новости
16:14 | 27 января
В Саратове отметили 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
15:28 | 27 января
В Саратовской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки
14:45 | 27 января
Расширять в России собственную сеть магазинов планирует компания TOY. RU
14:01 | 27 января
Александр Логинов выиграл еще одну медаль чемпионата Европы
13:18 | 27 января
По факту трагедии у острова Зеленый возбуждено уголовное дело
12:33 | 27 января
Убийца владельца магазина "Тактика" осужден на 18 лет
11:48 | 27 января
Меняется расписание пригородного поезда Анисовка – Тарханы
11:04 | 27 января
В Вольске устанавливают обстоятельства смерти младенца
10:19 | 27 января
В Саратове проходит Фединский фестиваль детского и юношеского творчества
09:36 | 27 января
В Саратове мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Александр Логинов выиграл еще одну медаль чемпионата Европы

Новости / Главное в спорте / Спорт
Александр Логинов выиграл еще одну медаль чемпионата Европы


Саратовский биатлонист занял второе место в спринте на 10 км.

У Александра был отличный шанс одержать победу. Он прошел оба огневых рубежа без единого промаха и после второй стрельбы опережал болгарского спортсмена Владимира Илиева на пять секунд. Однако соперник, который допустил один промах, был быстрее на дистанции и на последних километрах сумел вырваться вперед. Его преимущество на финише составило 4,9 секунды. Третьим финишировал соотечественник Илиева Красимир Анев.

Завтра в Душниках-Здруе пройдет гонка преследования. Спортстмены выйдут на дистанцию в той же последовательности, в какой финишировали в спринте.

Фото http://cdn.static2.rtr-vesti.ru