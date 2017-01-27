Александр Логинов выиграл еще одну медаль чемпионата Европы
Саратовский биатлонист занял второе место в спринте на 10 км.
У Александра был отличный шанс одержать победу. Он прошел оба огневых рубежа без единого промаха и после второй стрельбы опережал болгарского спортсмена Владимира Илиева на пять секунд. Однако соперник, который допустил один промах, был быстрее на дистанции и на последних километрах сумел вырваться вперед. Его преимущество на финише составило 4,9 секунды. Третьим финишировал соотечественник Илиева Красимир Анев.
Завтра в Душниках-Здруе пройдет гонка преследования. Спортстмены выйдут на дистанцию в той же последовательности, в какой финишировали в спринте.
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