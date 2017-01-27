Убийца владельца магазина "Тактика" осужден на 18 лет

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Напомним, что преступление было совершено 30 марта в вечернее время. По информации СУ СКР по Саратовской области, Жуков совершил разбойное нападение на 43-летнего владельца магазина, используя при этом незаконно приобретенное и хранившиеся у него обрез охотничьего ружья и самодельный револьвер, снаряженные соответствующими патронами.- В ходе разбойного нападения злоумышленник попытался выстрелить из револьвера в товарища хозяина магазина, но произошла осечка, - сообщили в управлении подробности преступления. - Тогда Жуков произвел выстрел из обреза охотничьего ружья во владельца магазина, который от полученных повреждений скончался, а злоумышленник предпринял попытку покинуть место происшествия. Вместе с сотрудником полиции товарищу погибшего удалось задержать Жукова около выхода из магазина.В ходе следствия задержанный дал признательные показания. Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.Ранее сообщалось, что к совершению противоправных деяний в отношении потерпевших причастен бывший сотрудник СОБРа. Как сообщили в следственном управлении, он обвинялся в организации разбойного нападения (ч. 3 ст. 33 – ч. 2 ст. 162 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).- В ходе следствия ранее сообщенные Жуковым сведения о причастности к организации разбойного нападения бывшего полицейского своего подтверждения не нашли, в связи с чем в данной части уголовное преследование в отношении него было прекращено, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - При этом следствием собраны достаточные доказательства совершения бывшим сотрудником СОБР действий, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов, после чего согласно правилам о подследственности уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено для дальнейшего расследования и принятия решения в органы внутренних. Стоит отметить, что в момент совершения указанного преступления (2012 год) злоумышленник не являлся действующим сотрудником полиции.Фото http://нд29.рф