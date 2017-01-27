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В Саратовской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Новости / АПК
В Саратовской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Там, где торговые места предоставляются бесплатно, реализация сельскохозяйственной продукции будет осуществляться по рекомендованным ценам.

По информации министерства сельского хозяйства области, в предстоящую субботу, 28 ноября, ярмарки пройдут на четырех торговых площадках Саратова, а также во всех муниципальных районах области.

В областном центре торговля развернется на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на площадке рынка «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на пересечении улиц Томской и Пензенской. К реализации будут предложены мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.

На Театральной площади и на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, где торговые места предоставляются бесплатно, реализация сельскохозяйственной продукции будет осуществляться по рекомендованным ценам.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни - по телефону 50-70-17.

Фото http://moygrad.kiev.ua