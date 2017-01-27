В Саратовской области пройдут сельскохозяйственные ярмарки

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По информации министерства сельского хозяйства области, в предстоящую субботу, 28 ноября, ярмарки пройдут на четырех торговых площадках Саратова, а также во всех муниципальных районах области.В областном центре торговля развернется на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на площадке рынка «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на пересечении улиц Томской и Пензенской. К реализации будут предложены мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.На Театральной площади и на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, где торговые места предоставляются бесплатно, реализация сельскохозяйственной продукции будет осуществляться по рекомендованным ценам.По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни - по телефону 50-70-17.Фото http://moygrad.kiev.ua