По факту трагедии у острова Зеленый возбуждено уголовное дело

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Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, 51-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на дачном участке в компании родственников и знакомых, предложил своему 6-летнему сыну, а также 40-летней знакомой и 6-летнему внуку находившихся там приятелей прокатиться на принадлежащем ему мотобуксировщике "Барс МБ-500".Предположительно, во время катания мужчина не справился с управлением и допустил падение мотобуксировщика под воду, в результате чего он сам и двое малолетних детей погибли на месте. Женщина в тяжелом состоянии с переохлаждением была госпитализирована в лечебное учреждение.В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.Фото https://avatars.mds.yandex.net