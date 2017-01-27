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В Саратове отметили 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Новости
В Саратове отметили 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Мероприятие прошло в министерстве социального развития области.

В торжестве приняли участи защитники города на Неве, жители блокадного Ленинграда, представители правительства Саратовской области, общественных организаций.

Как сообщили в минсоцразвития, на сегодняшний день в области проживают 50 участников обороны Ленинграда и 200 жителей блокадного города. При областном и городском советах ветеранов (пенсионерах) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов работают секции защитников и жителей блокадного Ленинграда, члены которых ведут активную военно-патриотическую работу среди молодежи.

По словам главного редактора Книги памяти Саратовской области, председателя региональной общественной организации ветеранов войны и военной службы, члена Общественной палаты Георгия Фролова, все 35 тысяч саратовцев, участвовавших в боях за освобождение Ленинграда, навсегда увековечены в 19-м томе Книги памяти.

Фото https://4.bp.blogspot.com