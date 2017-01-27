В Вольске устанавливают обстоятельства смерти младенца
Проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 января в течение ночи местная жительница, положив маленького сына рядом с собой на диван, неоднократно кормила его, после чего вместе с ребенком уснула. Утром она обнаружила, что мальчик не подает признаки жизни.
В настоящее время для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. Следователи всесторонне и полно изучают все обстоятельства произошедшего.
В следственном управлении отмечают, что до получения предварительных результатов исследования преждевременно делать выводы о характере смерти ребенка, более того, о насильственном способе ее наступления.
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