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В Саратове проходит Фединский фестиваль детского и юношеского творчества

Новости / Культура
В Саратове проходит Фединский фестиваль детского и юношеского творчества


Он будет посвящен 125-летию со дня рождения выдающегося писателя К.А.Федина.

В течение всего года в музее писателя будут проходить различные мероприятия. Одним из первых стал областной «Фединский фестиваль детского и юношеского творчества», который стартовал в декабре 2016 года. Он проходит под девизом: «Быть непохожим – это значит внести свое, продолжить лучшее» (К.А.Федин). По замыслу организаторов, он должен объединит ярких, талантливых ребят, которые способны выйти за рамки ограничений, стремятся к самовыражению и высокому искусству, сумеют раскрыть свои творческие дарования и внести посильный вклад в нашу общую культуру.

Приоритетным направлением фестиваля являются литературные номинации: научно-исследовательские и творческие работы о родном крае, литературный турнир и даже конкурс каллиграфии. В программу включены не только литературные номинации, но и конкурс детских рисунков, литературно-музыкальных композиций и сценических зарисовок. Номинации «Охранять природу – значит охранять родину», «Пойми живой язык природы…», эссе на тему экологии речи «Как слово наше отзовется…» посвящены Году экологии в России.

Торжественное подведение итогов фестиваля состоится 22 апреля. На усадьбе музея пройдет концертная программа, победителям будут вручены дипломы и памятные подарки.

Фото http://nezevai.ru