Сыровар Олег Сирота получил премию «Бизнес-успех» из рук Дмитрия Патрушева
На состоявшейся 24 января церемонии награждения национальной премии в области предпринимательства «Бизнес-успех» в числе лауреатов оказался Олег Сирота. Его сыроварня победила в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект года».
На своей странице в Facebook воодушевленный лауреат перечислил всех людей, которые, по его мнению, внесли значительный вклад в создание и развитие проекта.
«Спасибо Россельхозбанку, который поверил в меня, когда многие другие банкиры смеялись и никто не хотел всерьез помочь развиться нашему малому бизнесу», – пишет Сирота в своем блоге. Также он поблагодарил за поддержку областные и муниципальные власти, особо отметив губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Истринского района Андрея Дунаева.
По мнению фермера, одним из самых достойных творцов успеха сыроварни, отмеченной наградой, является трудовой коллектив хозяйства, работающий зачастую «без выходных и праздников», отдельных представителей которого приходится «силой отправлять в отпуск».
Свою признательность фермер выразил одному из организаторов премии вице-президенту «Опоры России Александру Бречалову, а также Денису Мантурову, главе Минпромторга за поддержку данного проекта.