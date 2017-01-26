26 ЯНВАРЯ 2017 23:30 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:20 | 26 января
Сыровар Олег Сирота получил премию «Бизнес-успех» из рук Дмитрия Патрушева
16:51 | 26 января
В Саратове почтили память жертв Холокоста
16:06 | 26 января
В Саратове полицейский выбивал показания из 19-летнего задержанного
15:19 | 26 января
Чтобы мозг не старел, его нужно постоянно тренировать
14:35 | 26 января
Саратовская область вошла в десятку самых читающих регионов России
13:52 | 26 января
В Саратове состоится презентация музея речного флота
13:07 | 26 января
Бывший полицейский получил условный срок за мошенничество
12:24 | 26 января
Школьники и студенты напишут «письма в прошлое»
11:40 | 26 января
В Саратове отметят День зимних видов спорта
10:57 | 26 января
В Саратовской области пройдет экологический кинофестиваль
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Сыровар Олег Сирота получил премию «Бизнес-успех» из рук Дмитрия Патрушева

Новости
Сыровар Олег Сирота получил премию «Бизнес-успех» из рук Дмитрия Патрушева


На состоявшейся 24 января церемонии награждения национальной премии в области предпринимательства «Бизнес-успех» в числе лауреатов оказался Олег Сирота. Его сыроварня победила в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект года».

На своей странице в Facebook воодушевленный лауреат перечислил всех людей, которые, по его мнению, внесли значительный вклад в создание и развитие проекта.

«Спасибо Россельхозбанку, который поверил в меня, когда многие другие банкиры смеялись и никто не хотел всерьез помочь развиться нашему малому бизнесу», – пишет Сирота в своем блоге. Также он поблагодарил за поддержку областные и муниципальные власти, особо отметив губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Истринского района Андрея Дунаева.

По мнению фермера, одним из самых достойных творцов успеха сыроварни, отмеченной наградой, является трудовой коллектив хозяйства, работающий зачастую «без выходных и праздников», отдельных представителей которого приходится «силой отправлять в отпуск».

Свою признательность фермер выразил одному из организаторов премии вице-президенту «Опоры России Александру Бречалову, а также Денису Мантурову, главе Минпромторга за поддержку данного проекта.