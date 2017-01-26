Чтобы мозг не старел, его нужно постоянно тренировать

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Евдокия Лучезарнова рассказала «Литературной газете», что обожает молодежь. Она восхищается бесстрашием молодых людей, с которым они стремятся познавать что-то новое, идти на эксперименты, учиться и развиваться. Дело в том, что у молодежи нет понятия «вдруг», в отличие от лиц старшего возраста. Они просто берут и делают то, что хотят. К тому же, подчеркнула Евдокия Лучезарнова, у молодежи в сравнении со старшим поколением есть запас времени.В рамках своего интервью Евдокия Лучезарнова сообщила, что внутренняя молодость уходит, если человек не понимает, что необходимо работать со временем. Любое обучение выступает тренировкой для мозга, который попросту необходимо держать в тонусе во избежание старения. Когда человек не способен к обучению – он стар. Импульс к обучению человек может получить в любом возрасте, как только начинает задумываться о самосовершенствовании, самопознании и задает себе первый вопрос: «Зачем я живу в этом мире?». И если ответ найден и он верен и объемен, то жизнь человеческая приобретает полноту.