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Чтобы мозг не старел, его нужно постоянно тренировать
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Чтобы мозг не старел, его нужно постоянно тренировать

Новости


«Литературная газета» опубликовала на своем сайте текст интервью с известным философом, писателем и исследователем Евдокией Лучезарновой, которая прокомментировала для издания свое отношение ко Дню студента.

Евдокия Лучезарнова рассказала «Литературной газете», что обожает молодежь. Она восхищается бесстрашием молодых людей, с которым они стремятся познавать что-то новое, идти на эксперименты, учиться и развиваться. Дело в том, что у молодежи нет понятия «вдруг», в отличие от лиц старшего возраста. Они просто берут и делают то, что хотят. К тому же, подчеркнула Евдокия Лучезарнова, у молодежи в сравнении со старшим поколением есть запас времени.


В рамках своего интервью Евдокия Лучезарнова сообщила, что внутренняя молодость уходит, если человек не понимает, что необходимо работать со временем. Любое обучение выступает тренировкой для мозга, который попросту необходимо держать в тонусе во избежание старения. Когда человек не способен к обучению – он стар. Импульс к обучению человек может получить в любом возрасте, как только начинает задумываться о самосовершенствовании, самопознании и задает себе первый вопрос: «Зачем я живу в этом мире?». И если ответ найден и он верен и объемен, то жизнь человеческая приобретает полноту.