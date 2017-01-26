26 ЯНВАРЯ 2017 23:30 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:20 | 26 января
Сыровар Олег Сирота получил премию «Бизнес-успех» из рук Дмитрия Патрушева
16:51 | 26 января
В Саратове почтили память жертв Холокоста
16:06 | 26 января
В Саратове полицейский выбивал показания из 19-летнего задержанного
15:19 | 26 января
Чтобы мозг не старел, его нужно постоянно тренировать
14:35 | 26 января
Саратовская область вошла в десятку самых читающих регионов России
13:52 | 26 января
В Саратове состоится презентация музея речного флота
13:07 | 26 января
Бывший полицейский получил условный срок за мошенничество
12:24 | 26 января
Школьники и студенты напишут «письма в прошлое»
11:40 | 26 января
В Саратове отметят День зимних видов спорта
10:57 | 26 января
В Саратовской области пройдет экологический кинофестиваль
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове полицейский выбивал показания из 19-летнего задержанного

Новости
В Саратове полицейский выбивал показания из 19-летнего задержанного


Вынесен приговор оперуполномоченному одного из территориальных отделов полиции областного центра Алексею Сергееву, признанному виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, в правоохранительные органы поступило заявление от 19-летнего жителя областного центра, который рассказал о применении к нему насилия неизвестным сотрудником полиции. В ходе первоначальных следственных действий выявлена причастность к совершению противоправных действий Сергеева.

Было установлено, что ночью 1 августа прошлого года потерпевший молодой человек был задержан полицейскими по подозрению в совершении преступления и доставлен в отдел полиции. Там Сергеев, стараясь получить признательные показания, нанес задержанному не менее семи ударов кулаком в область головы и грудной клетки.

В ходе следствия сотрудник полиции признал вину в инкриминируемом ему деянии в полном объеме. Приговором ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он лишен права занимать должности в органах внутренних дел на срок 1 год.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел после вступления приговора суда в законную силу.

Фото https://xakac.info