В Саратове полицейский выбивал показания из 19-летнего задержанного

просмотров: 72

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, в правоохранительные органы поступило заявление от 19-летнего жителя областного центра, который рассказал о применении к нему насилия неизвестным сотрудником полиции. В ходе первоначальных следственных действий выявлена причастность к совершению противоправных действий Сергеева.Было установлено, что ночью 1 августа прошлого года потерпевший молодой человек был задержан полицейскими по подозрению в совершении преступления и доставлен в отдел полиции. Там Сергеев, стараясь получить признательные показания, нанес задержанному не менее семи ударов кулаком в область головы и грудной клетки.В ходе следствия сотрудник полиции признал вину в инкриминируемом ему деянии в полном объеме. Приговором ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он лишен права занимать должности в органах внутренних дел на срок 1 год.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел после вступления приговора суда в законную силу.Фото https://xakac.info