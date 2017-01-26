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В Саратове почтили память жертв Холокоста

Новости
В Саратове почтили память жертв Холокоста

Памятный вечер прошел в еврейском общинном центре «Бейт Шимшон».

В мероприятии принял участие министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин, представители еврейской общины области, жители Саратова.

По информации комитета общественных связей и национальной политики области, для того, чтобы подчеркнуть международное значение памяти Холокоста, в исполнении известных саратовцев на разных языках прозвучали стихи и проза авторов, переживших эту великую трагедию еврейского народа. Также выступили скрипичный дуэт (М. Григорьева, Л. Федяшина), пианист Владимир Левицкий и вокальный ансамбль "Мизмор".

В завершение вечера в память обо всех погибших во время Холокоста была прочитана поминальная молитва - кадиш - и зажжены свечи.

Фото http://gtrk-omsk.ru