Саратовская область вошла в десятку самых читающих регионов России
Наша губерния получила Благодарственное письмо от Российского книжного союза за активное участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2016.
По информации министерства культуры области, члены жюри оценивали значимые мероприятия, посвященные литературе, книге и чтению, а также наиболее важные инициативы и достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных традиций регионов.
В министерстве подчеркнули, что Благодарственное письмо от Российского книжного союза - это награда за совокупный итог работы областных библиотек, школ и дошкольных учреждений в течение всего года.
Фото http://www.infoorel.ru