Бывший полицейский получил условный срок за мошенничество

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По информации СУ СКР по Саратовской области, с 20 января по 19 февраля 2016 года сотрудник полиции из корыстных побуждений ввел в заблуждение своего коллегу – стажера по должности участкового уполномоченного полиции, сообщив о существовании в районном отделе «Фонда Ветеранов». Он потребовал передать в данный фонд денежные средства. Не зная о том, что в действительности данного Фонда не существует, коллега Гусева передал ему 25 тысяч рублей.- Противоправные действия Гусева выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Саратовской области, - сообщили в следственном управлении. - В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на имущество Гусева по ходатайству следователя территориального подразделения СК наложен арест на сумму свыше 80 тысяч рублей.Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года.Фото http://tltgorod.ru