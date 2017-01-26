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Бывший полицейский получил условный срок за мошенничество

Новости
Бывший полицейский получил условный срок за мошенничество


Бывший начальник отделения по работе с личным составом ОМВД РФ по Ершовскому району Алексей Гусев признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

По информации СУ СКР по Саратовской области, с 20 января по 19 февраля 2016 года сотрудник полиции из корыстных побуждений ввел в заблуждение своего коллегу – стажера по должности участкового уполномоченного полиции, сообщив о существовании в районном отделе «Фонда Ветеранов». Он потребовал передать в данный фонд денежные средства. Не зная о том, что в действительности данного Фонда не существует, коллега Гусева передал ему 25 тысяч рублей.

- Противоправные действия Гусева выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Саратовской области, - сообщили в следственном управлении. - В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на имущество Гусева по ходатайству следователя территориального подразделения СК наложен арест на сумму свыше 80 тысяч рублей.

Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года.

Фото http://tltgorod.ru