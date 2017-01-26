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Школьники и студенты напишут «письма в прошлое»

Новости
Школьники и студенты напишут «письма в прошлое»


27 января в День снятия блокады Ленинграда в 11 корпусе СГУ им. Н.Г.Чернышевского пройдет Всероссийская акция «Письма Победы».

Организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, ребята напишут «Письма Победы», после чего смогут встретиться и лично познакомиться и пообщаться с ветераном.

Цель акции - помочь ветеранам Великой Отечественной войны написать письма и отправить открытки своим однополчанам, в том числе ветеранам, проживающим в других странах. Кроме волонтеров к «Письму Победы» будут привлечены школьники и студенты. Им будет предложено написать «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной. В письме максимально отражается личный вклад автора в дело сохранения Великой Победы.

Акция проводится по всей стране в течение всего года. В 2016 году «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из регионов России.

Фото http://chaiknet.ru