В Саратове отметят День зимних видов спорта

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По информации городского управления по физкультуре и спорту, 4 февраля в областном центре будет впервые организован День зимних видов спорта. Более чем на 100 зимних площадках города пройдут спортивные мероприятия. Основным же праздником станет «Саратовская лыжня-2017», которая состоится на городском лыжном стадионе «Зимний» (ул. 5-я Дачная), УТОЦ «Березка», МУДО ДООЦ «Дубки» (Кумысная поляна).Этот праздник уже стал традиционным: каждый год более 15 тысяч саратовцев принимают участие в «Саратовской лыжне». В этом году ожидается участие 20000–22000 человек.Участников и зрителей культурно-спортивного праздника ожидают выступление творческих коллективов, народные гуляния, игры, скользящий столб для самых ловких, конкурсы с призами и памятными сувенирами, музыкальное сопровождение. Все желающие смогут сфотографироваться с настоящим оленем. Старт соревнованиям дадут спортсмены ездового спорта на собачьих упряжках. Будет организована работа полевой кухни, торговые точки с горячей выпечкой и напитками.Фото http://www.giport.ru