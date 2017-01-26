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В Саратовской области пройдет экологический кинофестиваль

Новости / Культура
В Саратовской области пройдет экологический кинофестиваль


В рамках проекта зрителям покажут лучшие киноленты из фильмофонда областного методического киновидеоцентра.

По информации министерства культуры области, в 2017 году пройдет областной кинофестиваль для детей и юношества «От экологии природы к экологии души». Проект посвящается Году экологии в России и Году Волги в Саратовской области. В рамках проекта зрителям покажут фильмы, рассказывающие о проблемах сохранения экологии и человеческой нравственности, вопросах воспитания в юном поколении духовности и доброты.

Кроме этого, запланировано проведение десятого областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино». Темой фестиваля станет музыка и песни к кинофильмам Эльдара Рязанова, которому бы в 2017 году исполнилось 90 лет. Планируется проведение отборочных туров на площадках муниципальных районов области. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоится на одной из главных концертных площадок Саратова.

Фото http://tatarstan.spravedlivo.ru