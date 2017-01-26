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Саратовцев приглашают принять участие в «Молодецких забавах»

Новости
Саратовцев приглашают принять участие в «Молодецких забавах»


В субботу, 28 января, на новой пешеходной зоне отметят Всероссийский день студента.

По информации пресс-службы городской администрации, праздник пройдет с 14.00 до 16.00 около старинного трамвая «Семен». Горожан приглашают посетить десять тематических площадок, где их ждут русские народные танцы, скаутские игры и испытания, фанты, казачьи забавы и многое другое.

Традиционно будут работать спортивно-игровые и информационная площадки, на которых участники движения «Саратов молодой» представят свои организации. Творческая молодежь движения «Любимый город» встретит гостей концертной программой «Живем Вслух».

Организаторы мероприятия обещают, что интересно будет всем.