26 ЯНВАРЯ 2017 14:32 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:07 | 26 января
Бывший полицейский получил условный срок за мошенничество
12:24 | 26 января
Школьники и студенты напишут «письма в прошлое»
11:40 | 26 января
В Саратове отметят День зимних видов спорта
10:57 | 26 января
В Саратовской области пройдет экологический кинофестиваль
10:14 | 26 января
В Саратове из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
09:29 | 26 января
Саратовцев приглашают принять участие в «Молодецких забавах»
08:44 | 26 января
В Заводском районе обнаружены останки мужчины, пропавшего месяц назад
08:00 | 26 января
Саратовская консерватория отметит 105-летие
17:00 | 25 января
Около 560 тысяч саратовцев получат прибавку к пенсии в феврале
16:15 | 25 января
В Саратовской области пройдет кинофестиваль «И помнит мир спасенный…»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Заводском районе обнаружены останки мужчины, пропавшего месяц назад

Новости
В Заводском районе обнаружены останки мужчины, пропавшего месяц назад


Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 20 января в садах ОПХ «Саратовское» Заводского района обнаружены фрагменты человеческого тела. Как было установлено, они принадлежат пропавшему без вести 29-летнему жителю областного центра, который в декабре 2016 года ушел из дома и больше не вернулся.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, причиной его смерти стали множественные проникающие колото-резаные ранения груди и живота.

В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, а также его обстоятельства. Отрабатываются различные версии.

Следственное управление области обращается к жителям региона, возможно ставшим очевидцами совершения указанного особо тяжкого преступления, с просьбой обратиться в следственный отдел по Заводскому району города Саратов и рассказать известные факты и обстоятельства, или сообщить по телефонам: 8 (845-2) 49-09-95; 02.

Фото http://tltgorod.ru