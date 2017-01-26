В Заводском районе обнаружены останки мужчины, пропавшего месяц назад

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 20 января в садах ОПХ «Саратовское» Заводского района обнаружены фрагменты человеческого тела. Как было установлено, они принадлежат пропавшему без вести 29-летнему жителю областного центра, который в декабре 2016 года ушел из дома и больше не вернулся.Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, причиной его смерти стали множественные проникающие колото-резаные ранения груди и живота.В настоящее время следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, а также его обстоятельства. Отрабатываются различные версии.Следственное управление области обращается к жителям региона, возможно ставшим очевидцами совершения указанного особо тяжкого преступления, с просьбой обратиться в следственный отдел по Заводскому району города Саратов и рассказать известные факты и обстоятельства, или сообщить по телефонам: 8 (845-2) 49-09-95; 02.Фото http://tltgorod.ru