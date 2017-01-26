Саратовская консерватория отметит 105-летие

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По информации министерства культуры области, откроет празднования гал-концерт в Большом зале, который задуман как погружение в события дореволюционной эпохи, когда в 1912 году в Саратове открывалась первая в российской провинции консерватория. В открытии фестиваля примут участие титулованные артисты вуза, представляющие все кафедры консерватории. В этот же день в консерватории откроется музей, первая экспозиция которого уже готовится. В ней будут представлены уникальные экспонаты, повествующие об открытии консерватории - раритетные инструменты, портреты и ноты с автографами великих композиторов и многое другое.В концертах, которые пройдут в течение года, фестиваль предложит жителям города новые форматы. Один из них - концерт в одной из саратовских кофеен. В вузе решили вспомнить опыт великого И.С.Баха и исполнить его знаменитую "Кофейную кантату" так же, как она звучала почти триста лет назад.Другой необычный проект - музыкальные инсталляции. Эти вечера пройдут в свободной форме в фойе Большого зала. Организаторы планируют создать уютную атмосферу с ковролином и подушками на полу. Там же пройдет акция буккроссинга. Зрители смогут, слушая музыку, рассматривать экспонаты музея консерватории, читать или фотографироваться на знаменитом концертном балконе.В рамках фестиваля планируются и балконные концерты. Дата одного из них уже известна - 9 мая. В День Победы выступят Архиерейский хор саратовской митрополии и ансамбль народных инструментов "Лель". Еще один общедоступный проект - флешмоб на новой пешеходной зоне. Как и в прошлом году, ведущие коллективы вуза - академический и народный хоры, духовой и симфонический оркестры, студенты Театрального института - дадут большой концерт на открытом воздухе.Коллективы консерватории в течение года дадут несколько стационарных концертов. В рамках фестиваля выступят и коллективы, которыми руководят выпускники СГК имени Л.В. Собинова, - эстрадно-симфонический оркестр "Bright Light" Сергея Ноздрина и Энгельсский муниципальный оркестр под управлением Михаила Мясникова. Два концерта дадут ансамбли народных инструментов "Лель" и "Благодать". Три джазовых проекта готовит композитор Владимир Мишле. Планируется несколько органных концертов. В настоящее время ведутся переговоры с выдающимися органистами России.Центральное мероприятие фестиваля запланировано на 21 октября. Исторически именно в этот день в 1912 году открылась саратовская консерватория. Программа этого концерта пока уточняется. Планируется выступление работающих в вузе народных и заслуженных артистов, ведущих консерваторских коллективов и коллективов выпускников.Фото http://ttphotos.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com