Около 560 тысяч саратовцев получат прибавку к пенсии в феврале

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Таким образом, с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год. Он составил 5,4%. Пенсия будет проиндексирована в полном объеме: и ее страховая часть, и фиксированная выплата.В Саратовской области проживают 558795 неработающих пенсионеров, получающих страховые пенсии. Средний размер страховой пенсии по старости -11 758 рублей. Соответственно и средняя прибавка к такой пенсии составит 635 рублей.Индексация коснется и размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники. В Саратовской области их проживает 179798 человек. ЕДВ так же проиндексируют на 5,4%. Сегодня средний размер ежемесячной денежной выплаты составляет 2259,3 рубля, в феврале он увеличится на 122 рубля.Пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. В области их получают 44043 человека.Фото http://politika42.ru