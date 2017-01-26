Около 560 тысяч саратовцев получат прибавку к пенсии в феврале
По информации пресс-службы ОПФР по Саратовской области, в 2017 году индексация вернется к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а государственные пенсии, включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.
Таким образом, с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год. Он составил 5,4%. Пенсия будет проиндексирована в полном объеме: и ее страховая часть, и фиксированная выплата.
В Саратовской области проживают 558795 неработающих пенсионеров, получающих страховые пенсии. Средний размер страховой пенсии по старости -11 758 рублей. Соответственно и средняя прибавка к такой пенсии составит 635 рублей.
Индексация коснется и размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники. В Саратовской области их проживает 179798 человек. ЕДВ так же проиндексируют на 5,4%. Сегодня средний размер ежемесячной денежной выплаты составляет 2259,3 рубля, в феврале он увеличится на 122 рубля.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. В области их получают 44043 человека.
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