В Саратовской области пройдет кинофестиваль «И помнит мир спасенный…»
Областным методическим киновидеоцентром разработаны разнообразные программы кинопоказов, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы.
Как сообщили в учреждении, показы рассчитаны на зрителей разного возраста и включают в себя разные киножанры: от музыкальных лент до фильмов о Великой Отечественной войне, снятых современными молодыми режиссерами.
В программу «Врага теснили мы отвагою и песней…» вошли кинофильмы «Боевой киносборник №6» (1941г., реж. Михаил Доллер, Всеволод Пудовкин, Владимир Вайншток), «Киноконцерт 25-летию Красной Армии» (1942 г., реж.Ефим Дзиган, Сергей Герасимов, Михаил Калатозов), «В бой идут одни «старики» (1973 г., реж.Леонид Быков), Агитбригада «Бей врага!» (2007 г., реж. Виталий Мельников).
В программу «Война и дети» включены кинофильмы «Сын полка» (1946 г., реж.Василий Пронин), «Девочка ищет отца» (1959 г., реж. Лев Голуб), «Иваново детство» (1962 г., реж. Андрей Тарковский), «Зимнее утро» (1966г., реж. Николай Лебедев), «Юнга Северного флота» (1973 г., реж. Владимир Роговой).
Зрители программы «Киноклассика «Опаленные войной...» увидят легендарные фильмы «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозов), «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Офицеры» Владимира Рогового, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.
Также разработана программа «Война глазами современных режиссеров». В нее включены фильмы «Звезда» (2002 г., реж. Николай Лебедев), «Противостояние» (2005 г., реж. Виталий Воробьев), «Рябиновый вальс» (2009 г., реж.Александр Смирнов, Алена Семенова), «Правнуки» (2015 г., реж. Антон Гребенщиков).
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