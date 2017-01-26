26 ЯНВАРЯ 2017 03:42 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 25 января
Около 560 тысяч саратовцев получат прибавку к пенсии в феврале
16:15 | 25 января
В Саратовской области пройдет кинофестиваль «И помнит мир спасенный…»
15:30 | 25 января
Вынесен приговор саратовцу, совершившему два разбойных нападения
14:47 | 25 января
В Саратове за год 26 пешеходов погибли в ДТП
14:03 | 25 января
Саратовский биатлонист Александр Логинов выиграл континентальное "золото"
13:18 | 25 января
Стартовал Всероссийский патриотический литературный флешмоб-конкурс «Я люблю Россию»
12:33 | 25 января
В области вновь выявили кабанов с вирусом АЧС
11:49 | 25 января
На ул. Хользунова временно отключено отопление
11:04 | 25 января
При пожаре в сарае погиб 60-летний мужчина
10:20 | 25 января
Президент «GAMMAF» Адриан Бруно Бакос поддержал идею проекта «Ралли мира»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратовской области пройдет кинофестиваль «И помнит мир спасенный…»

Новости / Культура
В Саратовской области пройдет кинофестиваль «И помнит мир спасенный…»


Областным методическим киновидеоцентром разработаны разнообразные программы кинопоказов, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Как сообщили в учреждении, показы рассчитаны на зрителей разного возраста и включают в себя разные киножанры: от музыкальных лент до фильмов о Великой Отечественной войне, снятых современными молодыми режиссерами.

В программу «Врага теснили мы отвагою и песней…» вошли кинофильмы «Боевой киносборник №6» (1941г., реж. Михаил Доллер, Всеволод Пудовкин, Владимир Вайншток), «Киноконцерт 25-летию Красной Армии» (1942 г., реж.Ефим Дзиган, Сергей Герасимов, Михаил Калатозов), «В бой идут одни «старики» (1973 г., реж.Леонид Быков), Агитбригада «Бей врага!» (2007 г., реж. Виталий Мельников).

В программу «Война и дети» включены кинофильмы «Сын полка» (1946 г., реж.Василий Пронин), «Девочка ищет отца» (1959 г., реж. Лев Голуб), «Иваново детство» (1962 г., реж. Андрей Тарковский), «Зимнее утро» (1966г., реж. Николай Лебедев), «Юнга Северного флота» (1973 г., реж. Владимир Роговой).

Зрители программы «Киноклассика «Опаленные войной...» увидят легендарные фильмы «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозов), «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Офицеры» Владимира Рогового, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.

Также разработана программа «Война глазами современных режиссеров». В нее включены фильмы «Звезда» (2002 г., реж. Николай Лебедев), «Противостояние» (2005 г., реж. Виталий Воробьев), «Рябиновый вальс» (2009 г., реж.Александр Смирнов, Алена Семенова), «Правнуки» (2015 г., реж. Антон Гребенщиков).

Фото https://news.tts.lt