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Вынесен приговор саратовцу, совершившему два разбойных нападения

Новости
Вынесен приговор саратовцу, совершившему два разбойных нападения


Жертвами злоумышленника стали 11-летняя девочка и 36-летняя женщина.

Перед судом предстал 22-летний Кирилл Плотников, обвинявшийся в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст.162 УК РФ (разбой).

По информации СУ СКР по Саратовской области, 8 октября прошлого года в дневное время Плотников проследовал за 11-летней девочкой в кабину лифта в многоэтажке на Большой Садовой. Угрожая применением насилия, он похитил у ребенка золотые серьги стоимостью более тысячи рублей, после чего скрылся с места происшествия.

На следующий день злоумышленник проследовал в подъезд другого дома, расположенного на той же улице, за 36-летней местной жительницей, где возле лифта похитил у нее мобильный телефон, личные вещи и денежные средства на общую сумму свыше 17 тысяч рублей.

Уже на следующий день нападавший был задержан полицейскими. В ходе следствия он дал признательные показания, причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Приговором суда Плотникову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск 36-летней потерпевшей на сумму 150 тысяч рублей.

Фото http://legalportal.ru