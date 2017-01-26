Вынесен приговор саратовцу, совершившему два разбойных нападения

просмотров: 89

Перед судом предстал 22-летний Кирилл Плотников, обвинявшийся в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст.162 УК РФ (разбой).По информации СУ СКР по Саратовской области, 8 октября прошлого года в дневное время Плотников проследовал за 11-летней девочкой в кабину лифта в многоэтажке на Большой Садовой. Угрожая применением насилия, он похитил у ребенка золотые серьги стоимостью более тысячи рублей, после чего скрылся с места происшествия.На следующий день злоумышленник проследовал в подъезд другого дома, расположенного на той же улице, за 36-летней местной жительницей, где возле лифта похитил у нее мобильный телефон, личные вещи и денежные средства на общую сумму свыше 17 тысяч рублей.Уже на следующий день нападавший был задержан полицейскими. В ходе следствия он дал признательные показания, причиненный ущерб возместил в полном объеме.Приговором суда Плотникову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск 36-летней потерпевшей на сумму 150 тысяч рублей.Фото http://legalportal.ru