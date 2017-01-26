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Саратовский биатлонист Александр Логинов выиграл континентальное "золото"

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Саратовский биатлонист Александр Логинов выиграл континентальное "золото"


Сегодня в городе Душники-Здруй (Польша) стартовал чемпионат Европы по биатлону.

Первые награды разыграли мужчины в индивидуальной гонке на 20 км. Александр Логинов вышел на дистанцию под 34-м номером. На первом же огневом рубеже саратовец допустил один промах, который отбросил его на 19-е место. Однако за счет быстрого хода и последующей чистой стрельбы он постепенно стал приближаться к лидерам.

После четвертого рубежа Александр показывал второй результат, уступая 8 секунд болгарину Красимиру Аневу, который прошел дистанцию без единого промаха. На последних километрах российский спортсмен не только догнал соперника, но и опередил его на финише на 11 с лишним секунд.

Бронзовую медаль завоевал еще один наш соотечественник Алексей Слепов. Юрий Шопин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко заняли соответственно четвертое, пятое и шестое место. Шестой российский спортсмен Петр Пащенко финишировал тридцатым.


Фото http://cdn.static2.rtr-vesti.ru