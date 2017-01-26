26 ЯНВАРЯ 2017 03:42 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 25 января
Около 560 тысяч саратовцев получат прибавку к пенсии в феврале
16:15 | 25 января
В Саратовской области пройдет кинофестиваль «И помнит мир спасенный…»
15:30 | 25 января
Вынесен приговор саратовцу, совершившему два разбойных нападения
14:47 | 25 января
В Саратове за год 26 пешеходов погибли в ДТП
14:03 | 25 января
Саратовский биатлонист Александр Логинов выиграл континентальное "золото"
13:18 | 25 января
Стартовал Всероссийский патриотический литературный флешмоб-конкурс «Я люблю Россию»
12:33 | 25 января
В области вновь выявили кабанов с вирусом АЧС
11:49 | 25 января
На ул. Хользунова временно отключено отопление
11:04 | 25 января
При пожаре в сарае погиб 60-летний мужчина
10:20 | 25 января
Президент «GAMMAF» Адриан Бруно Бакос поддержал идею проекта «Ралли мира»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове за год 26 пешеходов погибли в ДТП

Новости
В Саратове за год 26 пешеходов погибли в ДТП

С 26 по 28 января на территории города Саратова сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Пешеход", направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

По информации отделения пропаганды городской ГИБДД, практически половина всех дорожно-транспортных происшествий на территории областного центра происходит с участием пешеходов. Только за 2016 год на дорогах города произошло 542 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых получили ранения различной степени тяжести 538 человек, 26 – погибли. По вине пешеходов произошло 184 ДТП. 254 дорожно-транспортных происшествия произошли на пешеходных переходах, что означает о снижении бдительности как водителей, так и пешеходов. Чтобы исправить данную статистику, дорожные полицейские проводят профилактические мероприятия.

Напомним, что федеральное правительство одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. В соответствии с новой редакцией соответствующей статьи КоАП максимальный размер штрафа планируется повысить до 2,5 тысяч рублей.

Фото http://kubantv.ru