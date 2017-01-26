В Саратове за год 26 пешеходов погибли в ДТП
С 26 по 28 января на территории города Саратова сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Пешеход", направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
По информации отделения пропаганды городской ГИБДД, практически половина всех дорожно-транспортных происшествий на территории областного центра происходит с участием пешеходов. Только за 2016 год на дорогах города произошло 542 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых получили ранения различной степени тяжести 538 человек, 26 – погибли. По вине пешеходов произошло 184 ДТП. 254 дорожно-транспортных происшествия произошли на пешеходных переходах, что означает о снижении бдительности как водителей, так и пешеходов. Чтобы исправить данную статистику, дорожные полицейские проводят профилактические мероприятия.
Напомним, что федеральное правительство одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. В соответствии с новой редакцией соответствующей статьи КоАП максимальный размер штрафа планируется повысить до 2,5 тысяч рублей.
Фото http://kubantv.ru