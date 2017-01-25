На ул. Хользунова временно отключено отопление
Тепло в жилые дома вернется вечером.
По информации пресс-службы администрации Саратова, в связи с аварийно-ремонтными работами на теплотрассе (d–500мм), принадлежащей ПАО «Т Плюс», сегодня с 10.30 до 17.00 часов отключено отопление в жилых домах ул. Хользунова (от ул. Белоглинская до ул. 2-я Садовая). В зону отключения входят 18 домов разной этажности.
Для поддержания нормативной температуры на объектах социальной сферы (ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1» и Детская городская больница № 4») установлены тепловые пушки.
Аварийно-ремонтные работы проводит бригада ПАО «Т Плюс», которая в районе полудня приступила к установке латки на поврежденном объекте. Завершение сварочных работ планируется до 16.00, восстановление подачи теплоносителя – к 17.00.
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