25 ЯНВАРЯ 2017 14:31 СРЕДА
Новости
13:18 | 25 января
Стартовал Всероссийский патриотический литературный флешмоб-конкурс «Я люблю Россию»
12:33 | 25 января
В области вновь выявили кабанов с вирусом АЧС
11:49 | 25 января
На ул. Хользунова временно отключено отопление
11:04 | 25 января
При пожаре в сарае погиб 60-летний мужчина
10:20 | 25 января
Президент «GAMMAF» Адриан Бруно Бакос поддержал идею проекта «Ралли мира»
09:37 | 25 января
В Саратовской области уничтожены "запрещенные" томаты и яблоки
08:54 | 25 января
Житель Федоровского района зарезал отказавшуюся возвращаться домой сожительницу
08:11 | 25 января
В Саратове началась реконструкция стадиона «Сокол»
17:00 | 24 января
Подведены итоги операции «Тонировка»
16:14 | 24 января
В 2016 году в области легализовано свыше 60 тысяч работников
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В области вновь выявили кабанов с вирусом АЧС

Новости
В области вновь выявили кабанов с вирусом АЧС


На этот раз павших животных обнаружили на территории Марксовского района.

По информации управления ветеринарии правительства области, геном вируса африканской чумы свиней выявлен лабораторией Балаковской районной станции по борьбе с болезнями животных при исследовании двух проб биоматериала.

В настоящее время в Марксовском районе проводятся мероприятия, предусмотренные правилами борьбы с АЧС.

Останки инфицированных туш кабанов, являющиеся источником распространения заболевания, оперативно изъяты из природной зоны и уничтожены.

Фото http://tltgorod.ru