В области вновь выявили кабанов с вирусом АЧС
На этот раз павших животных обнаружили на территории Марксовского района.
По информации управления ветеринарии правительства области, геном вируса африканской чумы свиней выявлен лабораторией Балаковской районной станции по борьбе с болезнями животных при исследовании двух проб биоматериала.
В настоящее время в Марксовском районе проводятся мероприятия, предусмотренные правилами борьбы с АЧС.
Останки инфицированных туш кабанов, являющиеся источником распространения заболевания, оперативно изъяты из природной зоны и уничтожены.
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