Стартовал Всероссийский патриотический литературный флешмоб-конкурс «Я люблю Россию»

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По информации министерства культуры области, для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик с прочтением стихотворения или отрывка из прозы любого автора о России, своей малой Родине - крае, городе, поселке, длительностью не более двух минут и опубликовать его в одной из социальных сетей с хештегом #ЯлюблюРоссию2017.В конкурсе объявлено две номинации: прочтение стихов и прозаических сочинений собственного авторства (произведения, которые Вы написали о своей Родине), прочтение литературных произведений известных поэтов и писателей мира о России (Можно читать произведения любого автора).В конкурсе могут принимать участие жители всех городов России, а также стран зарубежья (произведения о России). Публикации принимаются в социальных сетях Вконтакте и Instagram до 27 февраля включительно.Победителями будут признаны авторы видеороликов, набравших больше всего лайков. Так же будет учрежден специальный приз, обладателя которого выберет экспертный совет конкурса. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.Фото https://pp.vk.me