При пожаре в сарае погиб 60-летний мужчина
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, сегодня ночью произошло возгорание в сарае одного из частных домовладений, расположенных в поселке Новый Увек Саратова. После тушения огня в помещении было обнаружено тело 60-летнего владельца постройки.
По версии следствия, возгорание могло произойти как из-за неисправности электрической проводки, так и в результате неосторожного обращения с огнем.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление точной причины пожара, а также всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.
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