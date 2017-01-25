Президент «GAMMAF» Адриан Бруно Бакос поддержал идею проекта «Ралли мира»

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Идея провести автопробег, направленный на урегулирование отношений между европейскими государствами, Россией и США, принадлежит Мисс Санкт-Петербург-2017 Яне Отман. В качестве организаторов также выступают президент благотворительного фонда “Будущее России” Кюри Усманов, президент ювелирной компании “Kopp Jewelry founded 1885”, Джек Копп и Жуан Таменне, - президент “Роллс-Ройс клуб Монако”. Девизы и лозунги автомарафона призывают обратить внимание на события, происходящие в последнее время между Российской Федерацией и Западом.Президент спортивной федерации «GAMMAF» Адриан Бруно Бакос высказал свое мнение по поводу проведения акции и отметил, что Европа уже давно нуждалась в проведении подобного мероприятия и немцы активно поддерживают столь важное событие. Бакос уверен, что в Европе не будет стабильности без России, и его поддерживает огромное количество единомышленников.Также, Адриан Бруно Бакос рассказал о своей готовности оказать всестороннюю поддержку любого уровня, особенно, что касается вопроса безопасности участников автопробега. Адриан Бруно Бакос официально заявил, что намерен обеспечить безопасность движения участников на территории Европы, и считает эту меру необходимой, так как все понимают, что на пути следования возможны большие трудности в связи со спецификой направленности проекта.Напомним, что в своем недавнем интервью Яна Отман рассказывала об основной цели проведения «Ралли мира», которая заключается в урегулировании конфликтов между европейскими государствами и РФ. В настоящее время сохраняются устойчивые разногласия между государствами ЕС и Россией, продолжают действовать строгие санкции стран Евросоюза к российским чиновникам и бизнесменам, и нет никаких тенденций к нормализации отношений.Несмотря на трудности, участники проекта уверены, что большинство европейского населения поддержат данное мероприятие, и надеются обратить внимание политиков и простых людей всего мира на проблему решения разногласий между западными государствами и Россией.