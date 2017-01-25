Президент «GAMMAF» Адриан Бруно Бакос поддержал идею проекта «Ралли мира»
В мае 2017 года будет реализован проект «Ралли мира», в ходе которого пройдет автомарафон-акция под девизами: «Европа любит Россию», «Европа поддерживает Россию», «Мы – вместе» по маршруту: Монако-Берлин-Санкт-Петербург-Москва. В проекте примут участие представители западной элиты, наследники знаменитых династий и бизнесмены. Идею проведения проекта «Ралли мира» уже поддержало Правительство Санкт-Петербурга и включило его в программу официальных мероприятий города. Также на данное мероприятие откликнулась одна из самых крупных спортивных федераций Европы «GAMMAF», что еще больше привлекло внимание к проекту.
Идея провести автопробег, направленный на урегулирование отношений между европейскими государствами, Россией и США, принадлежит Мисс Санкт-Петербург-2017 Яне Отман. В качестве организаторов также выступают президент благотворительного фонда “Будущее России” Кюри Усманов, президент ювелирной компании “Kopp Jewelry founded 1885”, Джек Копп и Жуан Таменне, - президент “Роллс-Ройс клуб Монако”. Девизы и лозунги автомарафона призывают обратить внимание на события, происходящие в последнее время между Российской Федерацией и Западом.
Президент спортивной федерации «GAMMAF» Адриан Бруно Бакос высказал свое мнение по поводу проведения акции и отметил, что Европа уже давно нуждалась в проведении подобного мероприятия и немцы активно поддерживают столь важное событие. Бакос уверен, что в Европе не будет стабильности без России, и его поддерживает огромное количество единомышленников.
Также, Адриан Бруно Бакос рассказал о своей готовности оказать всестороннюю поддержку любого уровня, особенно, что касается вопроса безопасности участников автопробега. Адриан Бруно Бакос официально заявил, что намерен обеспечить безопасность движения участников на территории Европы, и считает эту меру необходимой, так как все понимают, что на пути следования возможны большие трудности в связи со спецификой направленности проекта.
Напомним, что в своем недавнем интервью Яна Отман рассказывала об основной цели проведения «Ралли мира», которая заключается в урегулировании конфликтов между европейскими государствами и РФ. В настоящее время сохраняются устойчивые разногласия между государствами ЕС и Россией, продолжают действовать строгие санкции стран Евросоюза к российским чиновникам и бизнесменам, и нет никаких тенденций к нормализации отношений.
Несмотря на трудности, участники проекта уверены, что большинство европейского населения поддержат данное мероприятие, и надеются обратить внимание политиков и простых людей всего мира на проблему решения разногласий между западными государствами и Россией.