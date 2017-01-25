В Саратовской области уничтожены "запрещенные" томаты и яблоки

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По информации регионального управления Россельхознадзора, всего было выявлено два случая подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. В частности, обнаружены томаты свежие общим весом 14,1 кг происхождением из Турецкой Республики, а также 27 кг яблок неизвестного происхождения.При осмотре данной продукции было установлено, что на упаковочной таре со свежими томатами имелась маркировка с указанием происхождения - Турецкая Республика. Согласно информации, содержащейся на маркировочных ярлыках, данная продукция была ввезена с территории Республики Беларусь.При осмотре тары с яблоками было установлено, что имелись следы перемаркировки. Собственник фруктов товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие фитосанитарное состояние, проверяющему инспектору не предоставил.Сообщается, что запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинная продукция общим весом 41,1 кг была изъята из оборота и уничтожена.Фото http://agrokontinent.uz