Житель Федоровского района зарезал отказавшуюся возвращаться домой сожительницу
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
По информации СУ СКР по Саратовской области, ночью 23 января в частном домовладении, расположенном в одном из населенных пунктов Федоровского района, между 36-летним местным жителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, и его 44-летней сожительницей произошел конфликт. Причиной послужило то, что женщина не захотела пойти домой, а решила остаться в гостях.
В ходе ссоры мужчина нанес женщине не менее шести ударов ножом в область груди и живота. От полученных ранений потерпевшая скончалась, а злоумышленник был задержан на месте происшествия.
В настоящее время задержанный дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.
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