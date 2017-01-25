В Саратове началась реконструкция стадиона «Сокол»
Ожидается, что спортивный объект будет работать круглый год.
Вопросы реконструкции стадиона обсуждались в ходе выездного рабочего совещания с участием главы Саратова Валерия Сараева. Было озвучено, что в настоящее время уже ведутся работы в административном здании. Здесь будет открыт филиал городской центральной школы бокса.
По информации пресс-службы мэрии, участники рабочего совещания обсудили вопросы энергосбережения, ремонта отопительной системы, гидроизоляции кровли в здании. В перспективе планируется запустить теплоузел, который позволит обогревать футбольное поле с возможностью заниматься здесь спортом круглый год. Вокруг самого поля зимой будет работать каток, который действует уже и сейчас.
По словам президента федерации бокса области, депутата городской думы Олега Комарова, открытие правой части административного здания стадиона «Сокол» запланировано на 15 февраля. В будущем будет отремонтировано и левое крыло для занятий легкой атлетикой и аэробикой.