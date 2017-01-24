Подведены итоги операции «Тонировка»
В период с 13 по 22 января на территории Саратова было осмотрено свыше тысячи транспортных средств на соответствие требованиям ГОСТ.
По информации городской ГИБДД, всего выявлено 744 нарушения по части 3.1, статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа). 565 водителей сорвали затемняющую пленку на месте. Кроме того, дорожными полицейскими выдано 179 требований о прекращении противоправных действий.
В Госавтоинспекции напомнили, что нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей.
Фото http://kubantv.ru