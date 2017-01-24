В 2016 году в области легализовано свыше 60 тысяч работников

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По информации министерства труда, занятости и миграции области, в минувшем году удалось вернуть в легальный сектор экономики свыше 60 тысяч человек. Это в 4 раза больше, чем за 2015 год (15,2 тысяч человек).В 2017 году работа по снижению количества неформально занятых на территории области будет включать в себя информационно-разъяснительную работу, проведение бесед с работодателями и рейдовые мероприятия с участием гострудинспекции, прокуратуры и других контрольно-надзорных органов.- Губернатором области подписано очередное соглашение с Рострудом о реализации мероприятий по снижению неформальной занятости, в котором установлен контрольный показатель на 2017 год – 86 тысяч человек. Работа должна быть активизирована уже в первом квартале, – отметила заместитель министра труда, занятости и миграции области Наталья Михайлова.Фото http://s.66.ru